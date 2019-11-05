Safranbolu'ya

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine, YAPEX Restorasyon, Kültür Mirası ve Koruma Fuarı'nda "Süreklilik Ödülü" verilecek.



6-8 Kasım tarihlerinde Antalya Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapılacak YAPEX Fuarın gündem başlığı, "Kentsel Korumada Kültürel Miras" olarak belirlendi.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi ve Çarşı Canlandırma Projesi ile "Süreklilik Ödülü"ne layık görüldüğünü söyledi.



Bu ödülün koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verildiğini ifade eden Köse, Safranbolu'nun her platformda başarı ile temsil edildiğini belirtti. Köse, "Katılım gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde ilgi odağı olmayı, en çok ziyaret edilen kentler arasında yer almayı başarıyoruz. Bu yılda YAPEX fuarında altı kişilik bir ekiple standımızı açacağız. Ben eminim ki Safranbolu'muz en çok ziyaret edilen stantlar arasında yerini alacaktır. Ayrıca fuar süresince panel ve çalıştaylara da katılım sağlayacağız" dedi. - KARABÜK