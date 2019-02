Safranbolu'ya Yarıyıl Tatili İlgisi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük 'ün Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatili süresince ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçe, 15 günlük tatil boyunca iç turizmin önemli noktaları arasında yer aldı.Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçe, cam terası, Hıdırlık Seyir Tepesi, kanyonları, müzeleri ve konaklarıyla ziyaretçilerini ağırladı."Güzel bir tatil süresi geçirdik"Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin tamamlandığını ve güzel bir tatil süresi geçirdiklerini söyledi.Tatilin, Safranbolu'da verimli geçtiğini ifade eden Ürkmezer, "UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan ilçemiz, 15 günlük tatil süresinde iç turizmde binlerce kişiyi ağırladı. Bu yarıyıl tatili boyunca hava şartlarının da güzel olması, turizmin hareketli geçmesine vesile oldu. Her bir köşesi tarih olan Safranbolu, kendisini görmeye gelen misafirlerine unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşattı." diye konuştu.Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 260 bin yerli ve yabacı turistin Safranbolu'yu görmeye geldiğini hatırlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:"İlçemiz, Türkiye 'nin her yerinden olduğu gibi dünyanın da her yerinden binlerce turisti ağırlıyor. Tatil süresince iç turizmde yaşanan yoğunluk, dış turizmde de yaşandı. Başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkeden misafir Safranbolu'ya geldi. Kaymakamlık , belediye, güvenlik güçleri, otel ve esnafımızla misafirlerimizin rahat, huzurlu ve güzel bir tatil geçirmeleri için elimizden geleni yaptık. İlçemize gelen misafirlerimiz buradan mutlu ayrıldı."Ürkmezer, Safranbolu'nun her geçen gün değer kazandığını vurgulayarak, ilçede daha fazla yerli ve yabacı turist ağırlamak için hem yerelde hem genelde birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.Bu kapsamda dükkan ve tarihi binaların restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Ürkmezer, "Yine Safranbolu'ya farklı destinasyon alanları kazandırarak, çeşitliliği ve kaliteyi arttırmak için çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle inşallah korumacılık ve restorasyon alanında her geçen gün çalışmaya devam edeceğiz." dedi.