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Safranbolu'yu bir de böyle bakın

1 saat önce

"Korumanın Başkenti" ve "Açık Hava Müzesi" diye anılan tarihi ilçedeki İncekaya Kanyonu üzerinde 80 metre yükseklikte, 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı olan cam seyir terası, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 25 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Safranbolu'yu bir de böyle bakın, System.String[]
"Korumanın Başkenti" ve "Açık Hava Müzesi" diye anılan tarihi ilçedeki İncekaya Kanyonu üzerinde 80 metre yükseklikte, 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı olan cam seyir terası, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 25 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Cam seyir terasın işletmecisi Nurettin Bahçeci, terasın Batı Karadeniz'in parlayan bir yıldızı olduğunu belirterek, ilçeye gelen hemen her turistin mekanı ziyaret ettiğini söyledi.

Terasın ilçe turizmine önemli katkı sağladığını dile getiren Bahçeci, "İlçeye gelen turist sayısının artışına da katkı sağlıyor. Bu bayramda yaklaşık 25 bin turisti ağırladık." dedi.
Batı Karadeniz, Kurban Bayramı, Cam, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:59 
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