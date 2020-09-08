Safranbolu'yu "menekşeler" süsleyecek - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi tarafından dikimi yapılan menekşeler kasım ayında kent merkezindeki refüjleri süsleyecek.

"Tarım Okulu" ve "Tohum Bankası" kurmak amacıyla Yazıköy'de kurulan serada ürettiği ürünleri ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı olarak sunan Safranbolu Belediyesi, yetiştirdiği 20 bin menekşeyi kent süslemelerinde kullanacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, menekşelerin ekim ortasında dikime hazır olacağını kasım ayında refüjleri süsleyeceğini söyledi.

Kent peyzajında yerli üretim bitkilerin kullanılması kararı neticesinde büyük oranda tasarruf sağlayacaklarını ifade eden Köse, "Tohumlarımızı ve üretim kapasitemizi daha da geliştirerek hem meyve-sebze hem de peyzaj bitki üretiminde daha verimli olmak istiyoruz. Safranbolu caddelerinin kendi kontrolümüzde ürettiğimiz yerli tohumlardan filizlenen çiçeklerle süslenmesi bizim için çok önemli. 20 bin menekşe eğer satın alınsaydı 16 ile 20 bin lira arasında belediyemiz için gideri olacaktı. Şimdi tork masrafı da dahil menekşelerimizin bize maliyeti 4 bin lirayı bulmuyor" dedi.

Başkan Köse, belediye olarak maliyetleri düşürerek büyük tasarrufa gittiklerini, gelirleri ise daha çok toplumsal destek ve yardımlara ayırmayı planladıklarını, kontrolsüz harcamaların önüne geçildiğini, halkın parasını oldukça dikkatli harcayarak tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi. - KARABÜK