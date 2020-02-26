Safranbolulu makine ressamı bisikletle Antalya'ya gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Safranbolulu makine ressamı bisikletle Antalya'ya gidiyor - Son Dakika

Safranbolulu makine ressamı bisikletle Antalya'ya gidiyor

7 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören plajında kamp yapan Safranbolulu makine ressamı Eren Köse, bisikletiyle Antalya'ya gidiyor.

Safranbolulu makine ressamı bisikletle Antalya'ya gidiyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören plajında kamp yapan Safranbolulu makine ressamı Eren Köse, bisikletiyle Antalya'ya gidiyor. Safranbolu'dan 9 gün önce yıla çıkan Köse, Burhaniye'den sonra Ayvalık, İzmir ve Muğla'ya uğradıktan sonra Antalya'ya gidecek.


Kardemir'de makine ressamı olarak görev yaptığını anlatan 31 yaşındaki Eren Köse, gezmeyi çok sevdiğini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda gene bisikletle Konya üzerinden Antalya'ya gittiğini anlatan Eren Köse, "Gezmeyi çok seviyorum. Görev yaptığım Karabük'de hep çevre gezileri yaptım. Bir defasında Sinop'a gittim. Şimdi sahili takip ederek Antalya'ya gitmek üzere yola çıktım. Hedefimde Batum'a ve İtalya'ya gitmek var. Bisikletimle çok yerler gezdim. İlk defa kış günü geziye çıktım. Şimdi Antalya'ya gidiyorum. Ancak, bu gezimi sahilleri gezerek tamamlayacağım. 9 gün önce Safranbolu'dan yola çıktım. Bir gece, Burhaniye Ören Plajında kurduğum çadırda konukladım. Şimdi buradan Ayvalık'a, oradan da İzmir'e gideceğim. Daha sonra da Muğla üzerinden Antalya'ya gideceğim. Sahilleri hep gezmek istiyorum. 34 gün iznim var. Bunun iki haftasını gezi ile geçireceğim. Antalya'ya gittikten sonra, dönüşü de otobüsle yapacağım. Gezmeyi herkese tavsiye ederim. Herkes yurdumuzun güzelliklerini görmeli" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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