Safranbolulu öğrenciler bronz madalya ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolulu öğrenciler bronz madalya ile döndü - Son Dakika

Safranbolulu öğrenciler bronz madalya ile döndü

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İstanbul'da düzenlenen yemek yarışmasında iki madalya almaya hak kazandı.

Safranbolulu öğrenciler bronz madalya ile döndü, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İstanbul'da düzenlenen yemek yarışmasında iki madalya almaya hak kazandı.


17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'ne düzenlenen yemek yarışmasında Safranbolulu yarışmacılar iki madalya ile döndü. Farklı şehirlerden çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Havva Nur Usta ve Sude Semizoğlu, 'Safran Soslu Mantarlı Makarna' ve 'Kuskuslu Bonfile Ahengi' ile bronz madalya almaya hak kazandı. - KARABÜK

Cemil Meriç, İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:04 Kaynak: İHA
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