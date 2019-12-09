Son Dakika Haberleri: SAFRANOFF üyeleri, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
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SAFRANOFF üyeleri, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

6 saat önce

Safranbolu Off-Road Kulübü (SAFRANOFF) ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

SAFRANOFF üyeleri, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı, System.String[]

Safranbolu Off-Road Kulübü (SAFRANOFF) ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

100. Yıl Mahallesinde özel tasarlanmış 16 arazi aracıyla toplanan ekipler, karla kaplı Büyükdüz, Tekir ve Korkurdan yaylalarına çıktı.

Ekipler, yanlarında getirdikleri yemleri, yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara bıraktı.

SAFRANOFF Başkanı Soner Akçakaya, yaptığı açıklamada, arazi araçları olduğu için güçlükle ulaşılan noktalara gidebildiklerini belirterek, "Doğa dengesi için hayvanların beslenmesi şart. Bunu yaparak önemli bir adım attığımızı düşünüyorum." dedi.

Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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