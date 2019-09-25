Son Dakika Haberleri: Safrasından 100'den fazla taş ameliyatsız çıkarıldı
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Safrasından 100'den fazla taş ameliyatsız çıkarıldı

2 dakika önce

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran kişinin safra yollarından 100'den fazla taş ameliyatsız çıkarıldı.

Safrasından 100'den fazla taş ameliyatsız çıkarıldı, System.String[]

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran kişinin safra yollarından 100'den fazla taş ameliyatsız çıkarıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Muttalip Örs, bir süredir karın sağ üst tarafında ağrı, ateş, sarılık, bulantı, iştahsızlık, beslenememe ve kilo kaybı şikayetleri ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkik ve değerlendirmede, çok sayıda taşın hastanın safra yollarını tıkadığı tespit edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Güngör tarafından ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) işlemine alınan Örs, bu taşların temizlenmesi amacıyla hasta anestezi eşliğinde uyutularak operasyona alındı. Operasyonda, hastanın safra yollarından, 100'den fazla taş çıkarıldı.

"Karaciğer testleri normale döndü ve genel durumu iyileşerek işine gücüne başladı"

Doç. Dr. Gökhan Güngör, yaptığı açıklamada, işlemin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ifade etti.

Ağızdan kameralı duodenoskop cihazı ile girilerek, safra yollarının ince bağırsaklara açılma yerinin bulunduğunu anlatan Güngör, "Daha sonra safra yollarının içi balon ile sıvazlanarak büyüklükleri 3 milimetre ile 1,5 santimetre arasında değişen 100'den fazla safra taşı ince bağırsaklara düşürüldü. Hastanın safra yolları temizlendikten sonra şikayeti günler içinde düzeldi. Karaciğer testleri normale döndü ve genel durumu iyileşerek, işine gücüne başladı." bilgisini paylaştı.

Güngör, İstanbul'da gerçekleştirilen 2019 Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde de vakanın poster sunumunun paylaşıldığını bildirdi.

Selçuk Üniversitesi, Muttalip, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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