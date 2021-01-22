Safvan Bin Muattal Türbesi'ndeki çalışmalar sürüyor - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Samsat ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Safvan Bin Muattal Türbesi'ndeki çalışmaların bakanlık koordinesinde devam ettiğini bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, Adıyaman ile kardeş belediye olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP yönetimine geçmesiyle berebaer, "Sahabe projesine bir kuruş dahi aktaramayız" diyerek, çalışmaları sonlandırdığını ifade etti.

Bu gelişmeye anlam veremediklerini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

" Türkiye'de yeri sabit bilinen iki sahabeden birisi olan Safvan Bin Muattal Hazretlerinin mezarı Samsat ilçemiz sınırları içerisinde bulunmakta. Daha önceleri burada bir türbe olarak bilinen yer daha sonra yapılan derin araştırmalar neticesinde Peygamber efendimizin yol arkadaşlarından biri olan Safvan Bin Muattal hazretlerinin kabri olduğu Diyanet İşleri başkanlığımız tarafından da bizzat tescillenmiştir. Bu gelişmelerin ardından burada yerel imkanlarla külliye çalışmamız başladı. Bu anlamda başlatılan proje yaklaşık 40-50 milyonluk bir proje başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Topbaş, işi ihale ederek projeye başladılar. Projenin yüzde 20'lik kısmını da hızlı bir şekilde tamamladılar."

Kadir Topbaş ile başlayan projenin belediyedeki değişiklikle son bulduğunu dile getiren Aydın, "O süreçte aynı zamanda seçim vardı ve yapılan seçimi CHP Belediyesi devraldı. CHP yönetimi görevi devraldıktan sonra iş olduğu gibi durdu. Hiçbir şekilde kaynak aktarılmadı, hatta Kadir Topbaş döneminde bir kısım işi yapan yüklenici firmaya hakkettiği para ödenmedi. Bu işi biz yapamayacağız dediler ve işi de yapmadılar adete projeye neşter vurdular, 2019 yılında sözleşmeyi fesih ettiler." ifadelerini kullandı.

Projenin kaldığı yerden devam etmesini istediklerini, bu yüzden konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ise hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gerekli talimatları vererek 'Projeyi Adıyaman'ımıza yakışır bir şekilde tamamlayalım' dedi. Bu anlamda yerelde bir dernekte kuruldu, bu süreçleri daha önceki valilerimiz, şimdiki valimiz ve biz milletvekilleri yakından takip ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında ihaleyi fesih etmişti hemen hükümetimiz tarafından yeni ihalesi yaptırıldı. Projemiz kaldığı yerden devam ediyor."