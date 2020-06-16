Sağ kaval kemiğinde iki kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın, 3 saat süren ameliyatı başarılı...
Sağ kaval kemiğinde iki kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın, 3 saat süren ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı.
Sağ kaval kemiğinde iki kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın, 3 saat süren ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:31 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Sağ kaval kemiğinde iki kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın, 3 saat süren ameliyatı başarılı... - Son Dakika Spor
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