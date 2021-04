SAG Ödülleri dağıtıldı: Mutluluktan ağladı

The Trial of the Chicago 7 filmi ile Schitt's Creek ve The Crown dizileri geceden en çok ödülle dönenler oldu. İşte bu yıl 27'nci kez düzenlenen SAG Ödülleri'nde en iyiler:

SİNEMA KATEGORİSİ

TOPLU PERFORMANS

The Trial of the Chicago 7

DUBLÖR PERFORMANSI

Wonder Woman 1984

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)

TELEVİZYON KATEGORİSİ

DRAMA DALINDA TOPLU PERFORMANS

The Crown

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Jason Bateman (Ozark)

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Gillian Anderson (The Crown)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Youn Yuh-Jung (Minari)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

KOMEDİ DALINDA TOPLU PERFORMANS

Schitt's Creek

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ DİZİSİ)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ DİZİSİ)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)

ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

DUBLÖR PERFORMANSI

The Mandalorian