Sagalassos'a 5 ayda 30 bin ziyaretçi - Son Dakika

Sagalassos'a 5 ayda 30 bin ziyaretçi

12.11.2020 18:22
Sagalassos'a 5 ayda 30 bin ziyaretçi, System.String[]

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Roma döneminin nitelikli, göz dolduran yapılarıyla misafirlerini cezbeden Akdağ'ın eteklerindeki 1700 metre rakımda kurulan antik kent, haziranda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Roma döneminin nitelikli, göz dolduran yapılarıyla misafirlerini cezbeden Akdağ'ın eteklerindeki 1700 metre rakımda kurulan antik kent, haziranda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Büyük İskender'in almakta zorlandığı, Psidya bölgesinin dini başkenti Sagalassos, normalleşme adımlarının atılması sonrası haziran-ekim döneminde 30 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Roma dönemi mimarisinin en iyi örneklerinin sergilendiği ve döneminin 5 büyük seramik üretim merkezinden biri olan Sagalassos Antik Kenti'nde ziyaretçiler, halen suyu akan binlerce yıllık Antoninler Çeşmesi'ni, agorayı, Roma hamamını, tiyatroyu ve kütüphaneyi gezmenin keyfini yaşıyor.

"Antoninler ve Helenistik çeşmeleriyle ziyaretçileri büyülüyor"

Burdur Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç,  1989'da başlayan antik kentteki kazı çalışmalarına bu yıl, Kovid-19'dan dolayı ara verildiğini söyledi.

Burada 25'in üzerinde antik kent bulunduğunu, bunların arasında Sagalassos'un öne çıktığını aktaran Kılıç, Sagalassosların birçok medeniyetin idaresi altında kaldığını dile getirdi.

Bölgeye sırasıyla Pers İmparatorluğu, Helenistik Krallık, Roma, Bizans ve Selçuklular'ın hakim olduğuna işaret eden Kılıç, Sagalassos'un milattan sonra ikinci yüzyılda İmparator Hadrian döneminde en güçlü dönemini yaşadığını kaydetti.

Kılıç, "Sagalassos, 9 bin kişilik kent tiyatrosu, büyük hamamı, agoraları, neon kütüphanesi ve en görkemli yapılarından Antoninler ve Helenistik çeşmeleriyle ziyaretçileri büyülüyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç, şöyle konuştu: "2007 ve 2008 kazı döneminde Sagalassos'ta İmparator Hadrian ve Marcus'a ait yaklaşık 5 buçuk metre boyunda heykeller çıkarıldı. Bu heykeller, Burdur Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. 2018'de 51 bin, 2019'da 80 bin 472 kişi ziyaret etmişken bu yıl 1 Haziran'dan itibaren 30 bin kişi Sagalassos'u ziyaret etti. Yıl sonuna doğru bu rakamın 60 bine çıkmasını bekliyoruz. Özellikle hafta sonları buraya çok fazla ziyaretçi ve tur otobüsü geliyor. Antalya'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Afyonkarahisar'dan, Denizli'den ve ülkemizin diğer kentlerinden turlarla ziyaretçiler geliyor. Açık alan olduğu için insanlar burayı daha güvenli buluyor. Buranın manzarası da çok güzel, yemyeşil bir doğaya bakıyor. Ziyaretçiler antik kentin tarihi sokaklarını gezdikten sonra alabalık, ceviz ve kirazıyla ünlü aşağıdaki ovaya kurulu Ağlasun ilçesinin güzelliklerini de yaşayarak evlerine dönüyor."

"Çok ihtişamlı bir kent"

Çanakkale'den gelen ziyaretçi Abdurrahman Anaş da karavanla Türkiye turu yaptıklarını, Sagalassos'u muhteşem bulduğunu söyledi.

Binlerce yıl önce bir dağ başının bu şekilde gelişmiş imar edilmesinin etkileyici olduğunu anlatan Anaş, "Çok ihtişamlı bir kent. Burayı hem ülkemizde hem de yurt dışında çok iyi anlatıp, tanıtmamız gerekiyor." dedi.

Ziyaretçilerden Nermin Anaş da antik kentten çok etkilendiğini, Sagalassos'un güzelliğine hayran kaldığını ifade etti.

Sagalassos'a 5 ayda 30 bin ziyaretçi

Helenistik, Sagalassos, Akdağ, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sagalassos'a 5 ayda 30 bin ziyaretçi - Son Dakika Magazin


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