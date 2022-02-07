SAGALASSOS ANTİK KENTİ, KAR YAĞIŞIYLA BEMBEYAZ - Son Dakika

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde yer alan, 'aşkların ve imparatorların şehri' olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti, kar yağışıyla beyaza büründü. Antik kentte oluşan görsel güzellik, havadan görüntülendi.

Ağlasun ilçesindeki 'aşkların ve imparatorların şehri' olarak da bilinen Sagalassos Antik Kenti, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos Antik Kenti'nde, yarım metreyi aşan kar kalınlığıyla güzel manzaralar ortaya çıktı. Beyaza bürünen kent, havadan görüntülendi.

Antik Yunan'da Pisidya'nın başkenti olan Sagalassos'un birkaç bölümü, bugüne kadar ayakta kalırken, çeşmelerin görkemiyle anılan antik kent, dünyanın en yüksek rakımlı 9 bin kişilik tiyatrosuyla da biliniyor.