Son Dakika Haberleri: Sagalassos’ta hayat, yüzlerce yıl sonra yeniden başlayacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Sagalassos’ta hayat, yüzlerce yıl sonra yeniden başlayacak

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Sagalassos'taydım... 2005 senesinden bu yana Koç Topluluğu enerji şirketlerinden Aygaz'ın ana sponsor olduğu kazılarda, ayağa kaldırılan Antoninler Çeşmesi'nden sonra, 9 yıl içinde önemli yol kat edilmiş olduğunu gördüm...

Sagalassos’ta hayat, yüzlerce yıl sonra yeniden başlayacak, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde Sagalassos'taydım… 2005 senesinden bu yana Koç Topluluğu enerji şirketlerinden Aygaz'ın ana sponsor olduğu kazılarda, ayağa kaldırılan Antoninler Çeşmesi'nden sonra, 9 yıl içinde önemli yol kat edilmiş olduğunu gördüm…
Sagalassos, Aygaz A.Ş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Ameliyat sırasında hayatını kaybetti! Mide bulandıran olay otopside ortaya çıktı Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 01:22:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sagalassos’ta hayat, yüzlerce yıl sonra yeniden başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]