Sagalassos’ta hayat, yüzlerce yıl sonra yeniden başlayacak
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde Sagalassos'taydım... 2005 senesinden bu yana Koç Topluluğu enerji şirketlerinden Aygaz'ın ana sponsor olduğu kazılarda, ayağa kaldırılan Antoninler Çeşmesi'nden sonra, 9 yıl içinde önemli yol kat edilmiş olduğunu gördüm...
Geçtiğimiz günlerde Sagalassos
'taydım… 2005 senesinden bu yana Koç Topluluğu enerji şirketlerinden Aygaz'ın ana sponsor olduğu kazılarda, ayağa kaldırılan Antoninler Çeşmesi'nden sonra, 9 yıl içinde önemli yol kat edilmiş olduğunu gördüm…
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07
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