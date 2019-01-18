Sağanağın Ardından Çalıların Üstünde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
1 saat önce
- Ekiplerin botla köpeğin olduğu çalılığa ilerlemesi Mahsur kalan köpeğin AFAD ekiplerince bota alınması Kurtarma anın drone görütüleri Hatay'da mahsur kalan köpek kurtarıldıHatay'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınında, çalıların üstünde mahsur kalan köpek AFAD...
- Ekiplerin botla köpeğin olduğu çalılığa ilerlemesi
Mahsur kalan köpeğin AFAD
ekiplerince bota alınması
Kurtarma anın drone görütüleri Hatay
'da mahsur kalan köpek kurtarıldı
Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınında, çalıların üstünde mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Reyhanlı
ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde, sular altında kalan bir evin yanındaki çalıların üstüne sığınan köpeğin yardımına AFAD ekipleri koştu.
Köpek, ekiplerin botla ulaştığı bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:09 Kaynak: AA
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