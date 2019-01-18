Son Dakika Haberleri: Sağanağın Ardından Çalıların Üstünde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Sağanağın Ardından Çalıların Üstünde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

1 saat önce

- Ekiplerin botla köpeğin olduğu çalılığa ilerlemesi Mahsur kalan köpeğin AFAD ekiplerince bota alınması Kurtarma anın drone görütüleri Hatay'da mahsur kalan köpek kurtarıldıHatay'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınında, çalıların üstünde mahsur kalan köpek AFAD...

- Ekiplerin botla köpeğin olduğu çalılığa ilerlemesi
Mahsur kalan köpeğin AFAD ekiplerince bota alınması
Kurtarma anın drone görütüleri Hatay'da mahsur kalan köpek kurtarıldı

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınında, çalıların üstünde mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Reyhanlı ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde, sular altında kalan bir evin yanındaki çalıların üstüne sığınan köpeğin yardımına AFAD ekipleri koştu.

Köpek, ekiplerin botla ulaştığı bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:09 Kaynak: AA

Hatay, AFAD, Güncel
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