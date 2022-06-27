Sağanağın etkili olduğu Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da 235 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Sağanağın etkili olduğu Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da 235 kişi tahliye edildi

27.06.2022 16:26
Sağanağın etkili olduğu Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da 235 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanağın etkili olduğu Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da 235 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanağın etkili olduğu Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da 235 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından, gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'daki tedbirlere ilişkin son durumu paylaştı.

Tüm vatandaşlardan can ve mal güvenliği için dikkatli ve tedbirli olmalarını, riskli alanlardan uzak durmalarını isteyen Sezer, "Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da toplamda 362 personel ve 106 araç ile; Bartın'da 15, Zonguldak'ta 90, Kastamonu'da 130 olmak üzere toplamda 235 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Kastamonu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanağın etkili olduğu Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'da 235 kişi tahliye edildi - Son Dakika

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