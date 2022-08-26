SEL SUYUNDA ŞAMPUANLA YIKANDI - Son Dakika
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SEL SUYUNDA ŞAMPUANLA YIKANDI

26.08.2022 15:33

Sağanağın etkili olduğu İzmir'de, Bornova ilçesinde bulunan ve yağmur suyu nedeniyle dereye dönen sokakta vatandaşlardan biri yıkandı.

Sağanağın etkili olduğu İzmir'de, Bornova ilçesinde bulunan ve yağmur suyu nedeniyle dereye dönen sokakta vatandaşlardan biri yıkandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin şampuanla yıkandığı anlar yer aldı.

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEL SUYUNDA ŞAMPUANLA YIKANDI - Son Dakika

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