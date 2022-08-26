Sağanağın etkili olduğu İzmir 'de, Bornova ilçesinde bulunan ve yağmur suyu nedeniyle dereye dönen sokakta vatandaşlardan biri yıkandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin şampuanla yıkandığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SEL SUYUNDA ŞAMPUANLA YIKANDI - Son Dakika

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