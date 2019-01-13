Son Dakika Haberleri: Sağanağın Vurduğu İzmir'de Hayat Normale Döndü (2)

Sağanağın Vurduğu İzmir'de Hayat Normale Döndü (2)

47 dakika önce

'EVLER, DAMLAR VE TARLALAR SU ALTINDA'İzmir'in Bayındır ilçesine Küçük Menderes Nehri'ne yakın olan bölgedeki mahalle ve tarlalarda tahliye ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Sağanağın Vurduğu İzmir'de Hayat Normale Döndü (2), System.String[]
'EVLER, DAMLAR VE TARLALAR SU ALTINDA'

İzmir'in Bayındır ilçesine Küçük Menderes Nehri'ne yakın olan bölgedeki  mahalle ve tarlalarda tahliye ve temizleme çalışmaları sürüyor. Bayındır Belediye Başkanı CHP'li Ufuk Sesli, sağanak yağmur sonrası Furunlu Mahallesi'ne giderek su altında kalan yerlerde incelemelerde bulundu ve hemşehrilerinin mağduriyetinin giderilmesi için devam eden çalışmaları takip etti. Sesli, Bayındır Belediyesi ve İZSU ekiplerinin dün geceden bu yana su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sel nedeniyle ciddi mağduriyet oluştuğuna dikkat çekti. Sesli, "Evler, damlar ve tarlalar su altında. Hemşehrilerimizin evlerini kurtarmalarına, büyükbaş hayvanlarını daha güvenli yerlere taşımalarına yardım ediyor ve biriken suyun tahliye edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Daha sonra da bir daha aynı sorunların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız. Geçtiğimiz senelerde Ergenli Mahallesi'nde benzer sorunlar yaşanıyordu ama yaptığımız alt yapı ile bu sorunu çözdük" dedi.

İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:25 Kaynak: DHA

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