Sağanağın Vurduğu Mersinli'ye Yardım Eli

İzmir'i etkisi altına alan ve günlerce kesintisiz devam eden sağanak yağışın vurduğu Konak'ın Mersinli Mahallesi'ndeki mağdur vatandaşların yaraları sarılıyor.

İzmir'i etkisi altına alan ve günlerce kesintisiz devam eden sağanak yağışın vurduğu Konak'ın Mersinli Mahallesi'ndeki mağdur vatandaşların yaraları sarılıyor. Düşük kot seviyesi nedeniyle yağan yoğun yağmurlar yüzünden evleri zarar gören mahalle sakinlerine Konak Belediyesi yardım elini uzattı.



Konak Belediyesi ekipleri, sağanak yağışların ardından Mersinli Mahallesi'nde meydana gelen baskınlar sonrası vakit kaybetmeden bölgeye gitti ve su baskını yaşanan evlerde incelemelerde bulundu. Müstakil konutların yoğunlukta olduğu mahallede su baskınına uğrayan evleri ziyaret eden ve vatandaşları dinleyen Konak Belediyesi ekipleri, ilk etapta gıda yardımında bulundu. Ayrıca Konak Belediyesi tarafından öğlen ve akşam için de sıcak yemek ikramı yapıldı.



Konak Belediyesi Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskınının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Aşırı yağış nedeniyle mağdur duruma düşen vatandaşlara bir hafta süresince kuru gıdanın yanı sıra sıcak yemek desteği verileceği açıklandı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, düşük kot farkı nedeniyle aşırı yağışın vurduğu Mersinli sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, her zaman yanlarında olduklarının sözünü verdi. Bölgeye giden ekiplerin ilk etapta gıda ve sıcak yemek desteğinde bulunduğunu dile getiren Pekdaş, diğer kamu kurumlarıyla işbirliğine gidilerek yaraların sarılacağını söyledi. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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