Son Dakika Haberleri: Sağanağın vurduğu Zonguldak'ta hasar tespit çalışması
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Sağanağın vurduğu Zonguldak'ta hasar tespit çalışması

55 dakika önce

ZONGULDAK'ta dün etkili olan sağanakta ev ve iş yerlerini su basanlar, bugün temizlik çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de kent genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Sağanağın vurduğu Zonguldak'ta hasar tespit çalışması, System.String[]

ZONGULDAK'ta dün etkili olan sağanakta ev ve iş yerlerini su basanlar, bugün temizlik çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de kent genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Dün akşam saatlerinde merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde 1,5 saat etkili olan sağanak yağmurda metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Yağmurun ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmasına başladı. Araçların mahsur kaldığı Kozlu sahil yolunda trafik, suların çekilmesiyle normale döndü. Yağmurdan en çok etkilenen Soğuksu Semti'nde ise esnaf sular altında kalan iş yerlerini temizlemeye çalışıyor.

VALİ BEKTAŞ: BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, "Çok şükür ciddi bir olay yaşamadık. Arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Hasar tespiti yapıyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Korkulacak bir durum yok" dedi. Deposunun kullanılamaz halde olduğunu söyleyen Ferhat Ölçek, "Dün birden bire aniden bastırdı yağmur. Belediye uyarı yapmıştı. Biz önlem aldık ama yetmedi. Suyun debisi bir anda yükselince havalandırma borusundan depom su doldu. Komple su içinde. Çok zararım var. Sigorta firması gelip zarar tespit yapacak. Dükkanım kullanılmaz halde" dedi.

Zonguldak, Kozlu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:12 Kaynak: DHA
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