Son Dakika Haberleri: Sağanak
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Sağanak

1 saat önce

Sakarya'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Sakarya'da beklenen sağanak, kent merkezinde etkisini gösterdi.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı mevkilerde yollarda su birikintileri oluşması sebebiyle sürücüler trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Etkili yağış yüzünden vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, bazı vatandaşlar ise ağaç ve binaların altına sığındı.

Sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Sağanak

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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