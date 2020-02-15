Sağanak altında "Benimle evlenir misin?" dedi - Son Dakika
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Sağanak altında "Benimle evlenir misin?" dedi

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü gecesinde sevgilisi için evlilik teklifi yapan gencin yanında bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çifttin nikahlarını kıyma sözü verdi.

Sağanak altında

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü gecesinde sevgilisi için evlilik teklifi yapan gencin yanında bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çifttin nikahlarını kıyma sözü verdi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ahşap doğrama ustası olan 23 yaşındaki Rüstem Korkmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü gecesinde sevgilisi Gülşen Baştürk için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Sevgilisi Baştürk ile Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda buluşmak için randevulaşan Korkmaz, iş makinesi kepçesine "Benimle evlenir misin?" yazılı afişle meydana geldi. Korkmaz sağanak altında sevgilisi Baştürk'ü çiçeklerle karşıladı. Meydanda serilen kırmızı halı üzerinde ve fişekler ışığında Baştürk'ün önünde diz çöken Korkmaz, "Benimle evlenir misin" dedi. Karşılaştığı manzara karşısında şoka uğrayan Baştürk, "evet" yanıtını verdi. Teklifine olumlu yanıtı alan Korkmaz, mutluluk içerisinde sevgilisi Baştürk'e yüzük taktı.


Başkan Öküzcüoğlu evlilik teklifine şahitlik yaptı


Belediye binası önünde evlilik teklifini fark eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, genç çiftin yanına gelerek hem olanlara şahitlik yaptı hem de genç çifti tebrik etti. Genç çiftin nikahlarını kıyma sözü veren Başkan Öküzcüoğlu, "Sizleri tebrik ediyorum. İnce bir fikirdi. İnce bir evlilik teklifi oldu. Sizi İzlerken gözlerim doldu. Duygulandım. İnşallah nikahınızı da gelip ben kıyacağım. Buradan da sizlerin aracılığınızla tüm Alaşehirlilerimizin Sevgililer Günü'nü kutluyorum" dedi.


Sevgililer sağanak şekilde yağan yağmur altında müzik eşliğinde bir süre dans ettikten sonra meydandan ayrıldı. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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