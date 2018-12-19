Son Dakika Haberleri: Sağanak Denizin Rengini Değiştirdi - İstanbul

Sağanak Denizin Rengini Değiştirdi - İstanbul

37 dakika önce

İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'nın Sarıyer kıyılarında denizin rengi değişti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'nın Sarıyer kıyılarında denizin rengi değişti.

Yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle Sarıyer kıyılarında denizin rengi kahverengiye büründü.

Sahil yolunda da kuvvetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Sahil yolundaki bazı mazgallar da çamurlu su nedeniyle tıkandı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalların açılması için çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:29 Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Sarıyer, İstanbul, Güncel
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