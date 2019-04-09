Sağanak Etkili Oldu
27 dakika önce
Şanlıurfa'nın Suruç, Birecik ve Hilvan ilçesinde sağanak etkili oldu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:59 Kaynak: AA
'nın Suruç
, Birecik
ve Hilvan
ilçesinde sağanak etkili oldu.
Kent genelinde gün içerisinde etkili olan yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Hilvan, Suruç ve Birecik'te yağmur ve dolu nedeniyle kırsal mahallerdeki bazı tarım arazileri zarar gördü.
Öte yandan, Birecik ilçesinde Fırat Nehri
yakındaki yamaçlardan yağmur dolaysıyla kaya parçaları düştü.
Düşen parçalar Kelaynak yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, düşen kaya parçalarını iş makinesi ile yardımıyla kaldırdı.
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