Sağanak etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Şehitler Mahallesi'nde bulunan kapalı otopark ve pazar yerini su bastı. Sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı araçlar mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Mahalle sakinleri yetkililerden su baskınlarına karşı çözüm üretilmesini istedi.