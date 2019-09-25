Son Dakika Haberleri: Sağanak etkili oldu
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Sağanak etkili oldu

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Şehitler Mahallesi'nde bulunan kapalı otopark ve pazar yerini su bastı. Sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı araçlar mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Mahalle sakinleri yetkililerden su baskınlarına karşı çözüm üretilmesini istedi.

Sağanak etkili oldu

Şehitler Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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