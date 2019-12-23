Sağanak etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağanak etkili oldu - Son Dakika

Sağanak etkili oldu

6 saat önce

Edirne'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken seyir halindeki araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken bazı vatandaşlar şemsiye ve poşet ile yağmurdan etkilenmemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam edeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Sağanak etkili oldu

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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