Sağanak etkili oldu - Son Dakika

Sağanak etkili oldu
6 saat önce
Tokat'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar sağanağa hazırlıksız yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:21 Kaynak: AA
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