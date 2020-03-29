Sağanak etkili oldu - Son Dakika

Sağanak etkili oldu
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Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Batı Çevre Yolunda ise sulama kanalının taşması sonrası su birikintisi oluştu. Araçların geçişine engel olan yoldaki suyun tahliyesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Suyun yüksekliğinden dolayı yoldan geçiş yapamayan sürücüler ise geri döndü.
Dulkadiroğlu ilçesinde ise rögarlar su birikintisinden dolayı taştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:31 Kaynak: AA
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