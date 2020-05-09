Kent merkezinde yağıştan görüntüler Su birikintisinde araçların ilerlemesi Su birikintileri KARS - Kars kent merkezinde şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezinde yağıştan görüntüler
Su birikintisinde araçların ilerlemesi
Su birikintileri
KARS - Kars kent merkezinde şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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10.05.2020 01:19:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağanak etkili oldu - Son Dakika