Sağanak etkili oldu - Son Dakika

Sağanak etkili oldu

Bolu'da başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Bolu'da başlayan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde aniden bastıran yağmur kısa sürede su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Belediye, itfaiye ile AFAD ekipleri su baskınlarıyla ilgili yapılan ihbarları değerlendirerek müdahale etti. Bazı kent sakinleri ise ev ve iş yerlerine giren yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Kentte bulunan alt geçitlerde su birikintisi yaşanmazken özellikle Karaçayır, Sümer ve Tabaklar mahallelerinde caddelerde oluşan su birikintilerinde araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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