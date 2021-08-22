Erzurum, Ardahan ve Kars'ta sağanak ile dolu etkili oldu - Son Dakika

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çatı altları ile iş yerlerine sığındı.

Olası su baskınlarına karşı çalışma başlatan itfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye işlemi yaptı.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde aniden bastıran sağanak, bir süre sonra etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle kısa sürede Kongre Caddesi ve bağlantılı yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına girerek yağıştan korunmaya çalışırken, sürücüler ise yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sağanağın ardından kısa süreli dolu da etkili oldu.

Kars

Kars'ta da aniden etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak ile dolu yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük yaşadığı kentte bazı vatandaşlar da halı ve battaniye ile araçlarının üzerini örterek doludan korumaya çalıştı.