Sağanak etkili oldu (2) - Son Dakika
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Sağanak etkili oldu (2)

08.06.2022 14:35

Maltepe'de etkili olan dolu yağışı Ulus'ta yağmur yağışı Vatandaşların yağmurdan kaçmak için koşması Esnafın iş yerleri önündeki suları tahliye etmesi ANKARA - Başkentte sağanak etkili oldu.

Maltepe'de etkili olan dolu yağışı

Ulus'ta yağmur yağışı

Vatandaşların yağmurdan kaçmak için koşması

Esnafın iş yerleri önündeki suları tahliye etmesi ANKARA - Başkentte sağanak etkili oldu. (2)

Sağanak etkili oldu (2)
Sağanak etkili oldu (2)
Sağanak etkili oldu (2)
Sağanak etkili oldu (2)

YORUMLAR
500
Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde 'Bir anda kendimi kaybettim' dedi! Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde 'Bir anda kendimi kaybettim' dedi! Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
Kaynak: AA

Maltepe, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak etkili oldu (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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