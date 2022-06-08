Maltepe'de etkili olan dolu yağışı
Ulus'ta yağmur yağışı
Vatandaşların yağmurdan kaçmak için koşması
Esnafın iş yerleri önündeki suları tahliye etmesi ANKARA - Başkentte sağanak etkili oldu. (2)
Kaynak: AA
Maltepe, Ulus, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Sağanak etkili oldu (2) - Son Dakika
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