GMK Bulvarı'nda sağanak altında trafikte ilerleyen araçlar
Maltepe metro çıkışında bekleyen ve sağanak altında koşan vatandaşlar ANKARA - Başkentte sağanak etkili oldu (4)
Kaynak: AA
Maltepe, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Sağanak etkili oldu (4) - Son Dakika
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