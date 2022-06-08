Sağanak etkili oldu (4)

Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme

Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

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