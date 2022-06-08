Araçların su içinde ilerlemesi
Bir vatandaşın sudan geçerken yere düşmesi
Sokaktaki köpeklerin yağmurdan ıslanması
Vatandaşların yağmur altında yürümesi ANKARA - Başkentte sağanak etkili oldu. (5)
Kaynak: AA
su, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Sağanak etkili oldu (5) - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.