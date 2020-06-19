SAĞANAK ETKİLİ OLDU, KARADENİZ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

SAĞANAK ETKİLİ OLDU, KARADENİZ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPANDI
GİRESUN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu biriken yağmur suları nedeniyle Liman Mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı.
GİRESUN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu biriken yağmur suları nedeniyle Liman Mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Kentte cadde ve sokaklarda göle döndü.
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Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:33 Kaynak: DHA
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