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Orduyeri Mahallesinde oluşan yağmur suyu
Suyun içinde ilerleyen araçlar BARDIRN - Bartın'da sağanak etkili oluyor. Orduyeri Mahallesi'nde sağanağın ardından su birikintileri oluştu. (1)
Kaynak: AA
Bartın, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Sağanak etkili oluyor - (1) - Son Dakika
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