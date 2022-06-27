Sağanak etkili oluyor - (1) - Son Dakika
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Sağanak etkili oluyor - (1)

27.06.2022 09:08

Görüntü Dökümü: Orduyeri Mahallesinde oluşan yağmur suyu Suyun içinde ilerleyen araçlar BARDIRN - Bartın'da sağanak etkili oluyor.

Görüntü Dökümü:

Orduyeri Mahallesinde oluşan yağmur suyu

Suyun içinde ilerleyen araçlar BARDIRN - Bartın'da sağanak etkili oluyor. Orduyeri Mahallesi'nde sağanağın ardından su birikintileri oluştu. (1)

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Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak etkili oluyor - (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak etkili oluyor - (1) - Son Dakika
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