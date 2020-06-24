Sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde zaman zaman etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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