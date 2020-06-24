Sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde zaman zaman etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde zaman zaman etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Kentte yaklaşık 10 gündür aralıklarla süren sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

İl merkezinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken suları tahliye etmeye çalışıyor.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 24 derece olduğu kentte yağışların gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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