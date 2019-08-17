Son Dakika Haberleri: Sağanak etkili oluyor - Kurbağalıdere'de teknenin batma anı (12)
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Sağanak etkili oluyor - Kurbağalıdere'de teknenin batma anı (12)

1 saat önce

Kurbağalıdere'nin debisinin artması nedeniyle tekneler sürüklendi.

Kurbağalıdere'nin debisinin artması nedeniyle tekneler sürüklendi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:03 Kaynak: AA
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