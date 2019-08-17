Sağanak etkili oluyor - Kurbağalıdere'de teknenin batma anı (12)
1 saat önce
Kurbağalıdere'nin debisinin artması nedeniyle tekneler sürüklendi.
Kurbağalıdere'nin debisinin artması nedeniyle tekneler sürüklendi. Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:03 Kaynak: AA
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