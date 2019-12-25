Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - Son Dakika

Sağanak, etkisini gece de sürdürdü

6 saat önce

ADANA'da iki gündür devam eden sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü.

Sağanak, etkisini gece de sürdürdü, System.String[]

ADANA'da iki gündür devam eden sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü. Aşırı yağış nedeniyle sulama kanalı taşması sonucu hem Yeşil Bulvar, hem de Kozan Caddesi nehre döndü. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, polis ve itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.

Adana'da iki gündükr aralıksız ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, yaşamı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle sulama kanalları taştı, Yeşil Bulvar ve Kozan Caddesi nehre döndü. Araçlar,  nehir gibi caddelerde ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde ise otomobil ve minibüsler sulara gömüldü. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Bölgede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise polis ve itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi.

Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı.

Öte yandan neredeyse tamamı sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçların tamamının su altında kaldığı görüldü. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastığı öğrenildi. Yaşamı felce uğratan sağanak yağışın iki gün daha devam edeceği belirtildi.


Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da aşırı yağış nedeniyle evsiz kalan kadın gözyaşlarına boğuldu
Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem Adana'da selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor

Son Dakika Haberleri
16:21 103 yaşında ölen din adamının cenaze törenine 3 bin kişi katıldı - Son Dakika
16:20 Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu Bursa'da kutlandı - Son Dakika
16:20 112 yaşında yaşamını yitiren Ayşe Nine toprağa verildi - Son Dakika
16:20 Adana sele teslim oldu (8)-SULAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
16:20 Bitlis'te kar yağışı - Son Dakika
15:34 Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 16:26:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]