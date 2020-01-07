Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu - Son Dakika

Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu

6 saat önce

Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştuMERSİN'de dün başlayan sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü.

Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu

MERSİN'de dün başlayan sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü. Merkez Mezitli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği 'kırmızı kod' uyarısının ardından etkisini artırarak sürdüren sağanak, merkez Mezitli ilçesinde yaşamı felç etti. Gece de devam eden sağanak nedeniyle ilçede sokaklar göle döndü, caddeler su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. İlçede can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.

Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu

Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı
Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı Tramvay istasyonunda dans edenleri görenler şaşkınlık içinde kaldı Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri
11:52 DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
11:52 Yaban domuzları, mahalleye indi - Son Dakika
11:52 Edirne'de asayiş - Son Dakika
11:51 Silahla vurulan gebe dağ keçisi kurtarılamadı - Son Dakika
11:47 Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı - Son Dakika
11:15 Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Son Dakika
10:57 Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 11:54:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]