Sağanak etkisini sürdürecek
3 saat önce
İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:03
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