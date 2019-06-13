Son Dakika Haberleri: Sağanak etkisini sürdürecek
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Sağanak etkisini sürdürecek

3 saat önce

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:03 
İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Ege, Ekonomi
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