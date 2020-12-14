Sağanak Foça'nın kırsal mahallelerini vurdu - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak kırsal mahallerdeki bazı ev, çiftlik ve tarlaların su altında kalmasına neden oldu. İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde ise bazı sokakların logarları taştı, su baskınları yaşandı.

Foça'da geçen 10 Aralık Perşembe günü başlayan yağmur üreticileri sevindirdi. 4 gündür aralıklarla yağan yağmurun dün saat 21.00 sıralarında yerine sağanak yağmura bıraktı. 3 saat boyunca süren yağmur, hayat olumsuz etkiledi. Özellikle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Yenibağarası ve Bağarası Mahalleleri'nde sağanağın neden olduğu sel suları etkili oldu. Bölgedeki bazı ev, çiftlik ve tarlalarda su baskınları yaşandı. Yüksek kesimlerden inen yağmur suları dere yataklarını doldurdu. Bazı dere yataklarındaki künklerin tıkınması nedeniyle taşkınlar yaşandı. 4 gün önce başlayan yağmurların tam zamanında ve istedikleri gibi geldiğini belirten üreticiler, akşam sağanağın neden olduğu sel ile buğday ekili tarlaların suyla dolması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde ise bazı sokakların logarları taştı, su baskınları yaşandı. Sel ve su baskınlarının yaşanmaya başladığı anlardan itibaren Foça Belediyesi ve İZSU ekipleri iş makineleri ile dere yatakları, kanal ve evlerin bahçelerinde biriken sulara günün ilk ışıklarına kadar müdahale etti. Bölgede sular yağmurda etkisini kaybetmesiyle birlikte çekilmeye başladı.

Yenibağarası Mahallesi'nde yaşayan Osman Oskay, Saat 21.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur nedeniyle, evimizin yakınındaki dere yatağı sel suları ile dolup, taştı. Geçen sene de aynı şekilde sel olmuştu. Ancak, sular evimize gelmemişti. Bu defa sular çok daha fazla yükseldi. Suyla dolan oğlumun evi, perişan oldu. Onları aynı bahçe içindeki kendi evimize aldık. Çizme boyu çamur var. Buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak odası takımı hepsi, sular içinde. Bizden aşağıda evler var onları da su basmış. Çukurda kalan çiftlikler var. Oralarda su altında. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibi geldi. İş makineleri ile duruma müdahale ettiler. Kendisi de durumu yakından gördü dedi.