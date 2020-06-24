Sağanak gibi şimşek ve yıldırımlar da korkuttu - Son Dakika

Başta batı bölgeler olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde yağışlı hava şartları hayatı zorlaştırırken, ülke genelinde dün saat 19.00'a kadar 59 bin 900 şimşek ve yıldırım kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, dün olumsuz hava koşulları özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili oldu.

İstanbul'da sağanakla oluşan sel bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk kurtarıldı.

Yağışların etkisini hissettirdiği saatlerde şimşek ve yıldırımlar da başta ülkenin batı kesimleri olmak üzere gökyüzünü aydınlattı.

Sadece dün saat 19.00'a kadar 59 bin 900 şimşek ve yıldırımın meydana geldiği kayıtlara geçti. Bunlardan çoğunluğu Marmara Bölgesi'nde görüldü.

Meteorolojiden uyarı gelmişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün sabah saatlerinde yaptığı duyuruda, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulunmuştu.

Yağışların Marmara, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olacağı ifade edilerek, yetkililer ve vatandaşlar sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yanında yıldırıma karşı da uyarılmıştı.

Günün ilerleyen saatlerinde sağanakla birlikte İstanbul'da oluşan sel bir kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Çatalca Yolu Caddesi'ndeki bir plastik fabrikasında, hortum nedeniyle büyük hasar oluştu. Fabrikanın imalathanesi, deposu, sergi ve idari bölümlerinin büyük bölümü hortum nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da en fazla yağış Ümraniye ve Üsküdar bölgesinde ölçüldü.

Bakan Pakdemirli bugün için de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bugün için özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yaşayanlara kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Pakdemirli'nin, Twitter hesabından paylaştığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, yağışlar bugün Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olacak.

Yıldırım ve şimşeğin farkı

Dün etkisini hissettiren şimşek ve yıldırımların bugün de bazı bölgelerde yağışlarla birlikte görülmesi bekleniyor.

Yıldırım, gök gürültüsü ve şimşekten oluşan, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalması olarak ifade ediliyor.

Şimşek ise bir bulut kümesi aşırı miktarda (+) veya (-) elektrik yükü ile yüklendiğinde meydana gelen, gözle görülür elektrik boşalması anlamına geliyor.