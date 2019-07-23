Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:46 Kaynak: AA
'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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