Son Dakika Haberleri: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:46 Kaynak: AA
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