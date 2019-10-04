Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
1 saat önce
Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağmur sularının Çanakkale Boğazı'na aktığı kıyı kesimleri kahverengiye büründü.
Yağış ve fırtınanın ardından boğazda oluşan sis yüzünden deniz ulaşımında aksama yaşanmadı.
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