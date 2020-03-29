Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Bir saat kadar süren sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda biriken su dolayısıyla araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Rögarların tıkanması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinde su tahliyesi yaparken, bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.