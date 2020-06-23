Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Aniden bastıran sağanak nedeniyle Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kapaklı ilçesinin Fatih ve Karaağaç mahallelerinde vatandaşlar, ekiplerin de yardımıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Bazı kümes hayvanlarının telef olduğu sağanak nedeniyle bahçelerdeki ürünler de zarar gördü.

İlçe merkezlerindeki yollarda oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı araçların yarıya kadar suya gömüldüğü gözlendi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ile belediye ekipleri, vidanjör ve iş makineleriyle yollarda çalışma başlattı.

Saray ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, sağanağın ilçede büyük zarara yol açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kapaklı'da 1000'in üzerinde evi su bastı. Tüm yollar trafiğe kapandı. Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım tamamen kapandı. Köprü kavşakları tamamen sular altında kaldı. DSİ Bölge Müdürlüğü ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek aldık. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün tüm ekipman ve personeliyle sahadayız. Yağıştan dolayı hasar gören ev ve iş yerleri sakinlerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz."

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise meteorolojinin uyarıları üzerine hazırlıklarını günler öncesinden yaptıklarını söyledi.

Aniden bastıran sağanak sonrası yardım isteyen herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını anlatan Akay, "Bazı evlerimizde ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Vatandaşların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Çerkezköy'de metrekareye 48 kilogram yağış düştü. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:34 Kaynak: AA

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