Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Konya'da sağanak etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle kentte ana caddeler ve bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ve vatandaşlar sağanak sebebiyle zor anlar yaşarken trafik akışında kısa süreli aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitler ve bina saçaklarının altları ile tramvay duraklarına sığındı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.