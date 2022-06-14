Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

14.06.2022 15:17

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ankara- Çankırı ve Ankara- Eskişehir yollarında araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Eskişehir yolundaki bazı alt geçitler trafik polisleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Dikmen'in bazı bölgelerinde de sağanak etkili olurken, Öveçler Vadisi sular altında kaldı.

Akyurt ilçesinde de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çınar Mahallesi tarafından akan suların biriktiği Aselsan kavşağında tahliye için ekipler çalışma başlattı. Bölgedeki bazı fabrikalarda da su baskınları yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zorluklar yaşadı.

Büyükşehirden açıklama

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağışın kentin tamamında etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin 1515 araç, 4 bin 25 personelle teyakkuz halinde sorunlara müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, rüzgar hızının 70 kilometreye çıkması nedeniyle Şentepe Teleferiği'nde yolcu tahliyesine başlandığı ve ulaşımın otobüsle sağlanacağı kaydedildi.

Koru metrosu depo sahası yanındaki Kutugün Deresi'ndeki taşkın nedeniyle Koru-Çayyolu istasyonları arasındaki hatta su seviyesinin arttığı bildirilen açıklamada, bölgedeki enerjinin tedbiren kesildiği ayrıca Koru- Beytepe arasında otobüs servisi başlatıldığı da duyuruldu.

Öte yandan, Ankara İtfaiyesine 100 su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi. Sincan'da 6, Çankaya'da 12, Yenimahalle'de 4, Ayaş'ta 1, Şereflikoçhisar'da 6 kişinin yağmurda mahsur kaldığı ihbarı alındığı ve bunlara müdahale edildiği açıklandı.

Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Karabük'te fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Karabük'te fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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