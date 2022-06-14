Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

14.06.2022 15:40

Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç ve yaya trafiği olumsuz etkilendi.

Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç ve yaya trafiği olumsuz etkilendi.

Nevşehir kent merkezinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklar, mazgalların tıkanmasıyla yağmur suyuyla doldu.

Suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Nevşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma yaparak tıkanan mazgalları açtı.

Öte yandan, Derinkuyu ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sel, ilçeyi Niğde'ye bağlayan kara yoluna çamur taşıdı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Sivas

Sivas'ta öğleden sonra başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Bazı iş yeri ve bodrum kattaki evleri su bastı.

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaptı.

Kırşehir

Kırşehir'de sağanak Kaman ilçesinde etkili oldu.

İlçeye bağlı Savcılı Büyükoba köyünde meydana gelen su baskınlarına Kırşehir İl AFAD Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yağış bazı tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

YORUMLAR
500
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement